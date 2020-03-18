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Замглавы МЧС Татарстана задержали по делу о мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Татарстане задержали 57-летнего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям республики. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что одновременно задержанный является директором и заместителем директора одной из казанских фирм.

По данным следствия, в 2013-2020 годы должностные лица регионального МЧС учредили компанию, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ», занижая при этом оценку степени готовности юрдиц, которые оказывали услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах.

При этом к исполнению обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы.

В результате злоумышленники получили более 161 млн рублей, отметили в СК.

2 марта сообщалось, что бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Он получил деньги, выделенные на спецтехнику для тушения пожаров, но купил автомобиль Toyota Land Cruiser за 6,1 млн рублей.

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