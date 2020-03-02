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Экс-министра на Алтае будут судить за злоупотребление полномочиями

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Бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Он получил деньги, выделенные на спецтехнику для тушения пожаров, но купил автомобиль Toyota Land Cruiser за 6,1 млн рублей.

Местная «Авиалесоохрана» (подведомственное минприроды учреждение) нуждалась в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп общей стоимостью 6,9 млн рублей. Техника нужна была не только для ликвидации огня, но и для защиты от вредителей и болезней, сообщает altapress.ru. Но вместо нее приобрели дорогую иномарку. Расследование завершено, дело передано в суд.

В конце января при попытке уехать в Китай задержан бывший начальник управления транспорта мэрии Хабаровска Сергей Суковатый, находившийся в федеральном розыске. Чиновник подозревается в том, что в 2017 году получил от руководителя крупнейшей в регионе компании-перевозчика ООО «Васильев» Юрия Васильева завуалированную взятку в особо крупном размере.

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