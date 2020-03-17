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Режим повышенной готовности ввели в Белгородской области

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В Белгородской области введен режим повышенной готовности в рамках мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято губернатором региона Евгением Савченко.

Как сообщает правительство области, режим вводится до 16 апреля. Согласно постановлению губернатора, ограничивается проведение массовых мероприятий, а граждане, прибывшие из стран, где зарегистрирован коронавирус, должны самоизолироваться на две недели, пишет ИА «Абирег».

На работодателей возложена обязанность контролировать состояние здоровья сотрудников и отстранять от работы людей с температурой. Медорганизации должны организовать помощь на дому гражданам из зоны риска.

10 марта постановление о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Аналогичные меры были приняты в Красноярском крае и в Якутии.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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