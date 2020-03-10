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Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области из-за коронавируса

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В Липецкой области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов.

По данным областной администрации, все граждане, которые посещали территории, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, при первых симптомах болезни обязаны обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений. Кроме того, необходимо соблюдать постановление о режиме изоляции. Об этом сообщает GOROD48.

Работодатели должны проводить замеры температуры тела сотрудникам с отстранением от работы тех, у кого выявлена повышенная температура.

Ранее сообщалось, что в регионе принимают дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции из-за заболевших жителей регионе, которые вернулись из Италии. 7 марта стало известно, что в Липецке зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. Все заболевшие госпитализированы в отдельные боксы.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. На первое место по смертности от коронавируса вышла Италия.

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