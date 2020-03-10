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Сингапур ввел для туристов плату за лечение от коронавируса

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Сингапур ввел платное лечение от коронавируса для лиц, прибывающих в страну с туристическими или иными краткосрочными визитами или проезжающих государство транзитом. Нововведение действует с понедельника, сообщило во вторник, 10 марта, издание Straits Times.

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Для лиц с долгосрочными визами и граждан Сингапура сохраняется бесплатное тестирование и лечение, отмечается в публикации.

В понедельник в Сингапуре зарегистрированы сразу 10 новых случаев заболевания, шесть из них связаны с одним частным мероприятием для детей с родителями. Самому маленькому пациенту только пять лет, уточнили журналисты.

Всего в городе-государстве с начала вспышки заразились 160 человек. Одним из последних пациентов стал приезжий из Индонезии. О появлении симптомов заболевания он сообщил 28 февраля и обратился за лечением в больницу в Джакарте 2 марта. 7 марта он прилетел в Сингапур, инфекция была подтверждена в воскресенье.

Ранее во вторник стало известно, что новый тип коронавируса добрался до Буркина-Фасо. Инфицированные приехали из Франции.

По состоянию на 10 марта, первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России подтверждены 20 случаев заболевания.

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