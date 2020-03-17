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В Госдуме оценили идею выдавать больничный родителям из-за закрытия школ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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С финансовой точки зрения родителям невыгодно оформлять больничный лист для присмотра за детьми в случае, если школу их ребенка перевели на дистанционный режим обучения, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Так он прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, которая 17 марта призвала обеспечить родителей больничными листами для присмотра за детьми до 14 лет, вынужденных остаться дома из-за введения карантина.

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«Родителям брать больничный невыгодно, если, например, у него есть возможность решить вопрос с тем, кто будет сидеть с ребенком, или есть возможность работать дистанционно. Больничный оплачивается из Фонда социального страхования, который собирает взносы с работодателей. В итоге в сумме выплаты за больничный намного меньше, чем если получать заработную плату», — рассказал Нилов.

Несмотря на то что говорить о поголовном переводе родителей на больничный не стоит, им важно предоставить такое право, отметил депутат.

«Да, это колоссальная нагрузка на Фонд социального страхования, притом что и так он дефицитный по части статей расходов. То есть собираемых взносов не хватает, чтобы оплатить больничный, например, за отпуск по беременности и родам. Но сейчас особый случай. Современная Россия впервые столкнулась с ситуацией подобного масштаба», — подчеркнул Нилов.

По его словам, если средств ФСС будет не хватать, то деньги будут поступать в фонд из федерального бюджета для того, чтобы все социальные обязательства выполнить в полном объеме.

21 марта в Москве будут закрыты общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Ограничительная мера будет действовать до 12 апреля включительно.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. Ранее в депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции в случае подозрений на коронавирус и ответственности за нарушение карантинного режима.

До 16 апреля все спортивные мероприятия в стране отменены.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Университета Джона Хопкинса, к 17 марта в мире заразились более 182,4 тыс. человек, вылечились более 79,4 тыс. пациентов, а умерли свыше 7,1 тыс. человек.

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