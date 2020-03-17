Эксперт оценила идею выдавать больничный родителям из-за закрытия школ

Родители должны иметь право получить оплачиваемый больничный в случае, если школу их ребенка закрыли на карантин, рассказала «Известиям» председатель правления тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Вера Острянина.

Так она прокомментировала предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, которая 17 марта призвала обеспечить родителей больничными листами для присмотра за детьми до 14 лет, вынужденных остаться дома из-за введения карантина.

«По своему опыту, я считаю, что детей до 12 лет точно нельзя оставлять дома одних на целый день. Даже если это понимающий, осознанный, адекватный ребенок. Потому что это слишком долгий срок», — сказала Вера Острянина.

Она отметила, что есть дети, которые не умеют пользоваться бытовыми приборами или элементарно боятся одиночества.

В то же время больничный оплачивается в меньшей сумме, чем стандартные рабочие часы, подчеркнула председатель правления организации.

«Но, лишая родителей такого выбора, мы провоцируем ситуацию, когда дети должны или оставаться дома одни, или каким-то образом перемещаться из дома, хотя домашний режим сейчас рекомендован. Поэтому я считаю, что эта мера оправдана, целесообразна и будет полезна и для детей, и для родителей», — добавила эксперт.

Она также обратила внимание на то, что в России никак не регламентируется порядок оставления детей дома одних, с какого возраста он возможен. Зато есть четкие санкции к родителям, по вине которых ребенок, оставленный без присмотра, причинил вред себе или кому-то другому.

21 марта в Москве будут закрыты общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Ограничительная мера будет действовать до 12 апреля включительно.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. Ранее в депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции в случае подозрений на коронавирус и ответственности за нарушение карантинного режима.

До 16 апреля все спортивные мероприятия в стране отменены.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Университета Джона Хопкинса, к 17 марта в мире заразились более 182,4 тыс. человек, вылечились более 79,4 тыс. пациентов, а умерли свыше 7,1 тыс. человек.