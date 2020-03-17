Прямой эфир

Названы главные импортеры российского оружия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам прошлого года лидерами среди импортеров российского оружия стали Турция, Индия, Китай и Египет. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в 2019 году, а всего за данный период было заключено контрактов на $17 млрд», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом распределение мест между указанными покупателями российского оружия не указывается.

По словам политолога и директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова. Турция вошла в число ведущих импортеров российского оружия благодаря контракту по поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. В беседе с радио Sputnik эксперт подчеркнул, что развитие военно-технического сотрудничества между странами может продолжиться, так как на данный момент рассматривается возможность закупки российских истребителей Су-35.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. 6 марта 2020 года турецкий лидер подтвердил, что С-400 будут развернуты в стране в апреле. В случае размещения приобретенных объектов российской системы ЗРК, Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о смягчении позиции США по продаже ЗРК Patriot. Договор о закупке американских систем вооружения вступит в силу в случае отмены ввода в эксплуатацию российских ЗРК.

14 марта американский журнал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 угрозой для американских самолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия заключила оружейных сделок с африканскими странами на $1 млрд.
Названы главные экспортеры оружия в мире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020