Названы главные импортеры российского оружия

По итогам прошлого года лидерами среди импортеров российского оружия стали Турция, Индия, Китай и Египет. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в 2019 году, а всего за данный период было заключено контрактов на $17 млрд», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом распределение мест между указанными покупателями российского оружия не указывается.

По словам политолога и директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова. Турция вошла в число ведущих импортеров российского оружия благодаря контракту по поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. В беседе с радио Sputnik эксперт подчеркнул, что развитие военно-технического сотрудничества между странами может продолжиться, так как на данный момент рассматривается возможность закупки российских истребителей Су-35.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. 6 марта 2020 года турецкий лидер подтвердил, что С-400 будут развернуты в стране в апреле. В случае размещения приобретенных объектов российской системы ЗРК, Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о смягчении позиции США по продаже ЗРК Patriot. Договор о закупке американских систем вооружения вступит в силу в случае отмены ввода в эксплуатацию российских ЗРК.

14 марта американский журнал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 угрозой для американских самолетов.