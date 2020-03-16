Россия заключила оружейных сделок с африканскими странами на $1 млрд.

Россия с октября 2019 года заключила со странами Африки оружейных сделок на $1 млрд. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия-24» в понедельник, 16 марта.

«Наш портфель заказов пополнился на одну большую, как говорят, единицу — то есть на миллиард долларов с африканскими странами, то есть мы подписали контрактов вот на такую сумму, и это очень хороший показатель», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Шугаева, такое количество сделок совершили после проведения международного саммита Россия–Африка в Сочи в 2019 году.

Саммит Россия–Африка проходил в Сочи 23–24 октября. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.