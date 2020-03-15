National Interest назвал Су-35 угрозой для американских истребителей

Американский журнал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 угрозой для американских самолетов. В тексте статьи, опубликованной 14 марта, указано, что Су-35 можно противопоставить американским истребителям ВВС США F-15, F-18 и даже F-35.

Основными преимуществами российского самолета издание называет маневренность, превосходящую методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения, и вооружение.

В оснащение Су-35 входит 30-миллиметровая пушка ГШ-30-1 со 150 снарядами, которая способна нести до 8 т вооружения на 12 узлах подвески. На новом американском F-22 расположено всего семь точек для оружия.

По мнению автора статьи, такие характеристики делают российский истребитель востребованным в других странах. Так, Су-35 уже находится на вооружении у ВВС Китая. В списке потенциальных покупателей Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.

12 марта администрация президента США Дональда Трампа заставила отказаться Индонезию от закупок Су-35. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, Джакарта из-за угрозы введения американских санкций решила не продвигаться в этих переговорах.