Прямой эфир

СМИ узнали об отказе Индонезии от российских Су-35 из-за угроз США

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Дональда Трампа заставила отказаться Индонезию от закупок российских истребителей Су-35. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Планировалось, что Индонезия купит у России 11 истребителей за $1,1 млрд. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, Джакарта из-за угрозы введения американских санкций решила не продвигаться в этих переговорах.

Кроме того, по данным собеседника издания, в прошлом месяце индонезийский власти заморозили переговоры с Китаем о приобретении нескольких военно-морских патрульных кораблей на сумму около $200 млн по той же причине.

Санкции или цунами: продаст ли Россия Су-35 Индонезии
Вторая экспортная сделка по Су-35 оказалась под угрозой

По словам журналистов Bloomberg, эти шаги со стороны США иллюстрируют, что американские власти успешны в применении финансового и экономического давления.

Использование таких рычагов, по мнению авторов статьи, удерживает другие страны от партнерства с Россией и Китаем, которые администрация Трампа определила в качестве ключевых угроз для национальной безопасности страны.

В июне 2019 года власти Индонезии сообщили, что ожидают поставки Су-35 до конца декабря. Однако данная сделка так и не была закрыта. Вместе с тем, ранее Джакарта заявляла, что готова на эти закупки, несмотря на возможные санкции со стороны США.

20 сентября 2018 года США ввели ограничительные меры против Китая за сотрудничество с «Рособоронэкспортом», в частности за закупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» США сразу выступили против соглашения. Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Су-35 отработали бомбардировку на учениях в Воронежской и Тверской областях
Су-35С уничтожили условного противника в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020