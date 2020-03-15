Должников за коммуналку в Самаре начнут вычислять на автостоянках

Ловить должников по оплате коммунальных услуг начнут в Самаре с помощью программы «Дорожный мобильный пристав». Первые рейды пройдут в ближайшие дни по автостоянкам около торговых центров.

Программа будет распознавать номера автомобилей и проводить сверку с базой должников. Первыми новый метод опробуют самарские энергетики.