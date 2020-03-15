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Должников за коммуналку в Самаре начнут вычислять на автостоянках

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Фото: ТАСС/Альберт Дзень
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Ловить должников по оплате коммунальных услуг начнут в Самаре с помощью программы «Дорожный мобильный пристав». Первые рейды пройдут в ближайшие дни по автостоянкам около торговых центров, сообщает «Российская газета».

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Программа будет распознавать номера автомобилей и проводить сверку с базой должников. Первыми новый метод опробуют самарские энергетики.

По данным издания, в базу злостных неплательщиков «Дорожного мобильного пристава» уже загружены данные на 180 самарских автомобилистов с наибольшей просроченной задолженностью за тепло.

Отмечается, что ловить должников по номеру авто с последующим арестом машины может быть гораздо эффективнее, чем подавать иски в суд.

Сейчас жители Самарской области задолжали за отопление 1,2 млрд рублей, уточняет газета.

Ранее, 1 марта, «Известия» писали, что в Министерстве строительства и ЖКХ планируют пересмотреть стоимость отопления из-за аномально теплой зимы. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

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