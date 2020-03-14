Прямой эфир
Сюжет:

Матвиенко сообщила о возможном продлении противовирусных мер

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, принимаемые правительством, могут быть продлены и после 1 апреля в случае необходимости. Об этом в субботу, 14 марта, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

«Считаю, что в РФ приняты на этом этапе достаточные меры для профилактики распространения коронавируса и не нужно пугать разными несбыточными мерами», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, как она относится к предложению ввести в стране полный карантин и закрыть границы.

Дежурная аптечка: продажи противовирусных препаратов выросли в полтора раза
Россияне покупают лекарства из-за COVID-19

Сенатор назвала ситуацию с распространением коронавируса «трудно прогнозируемой и подвижной». По словам Матвиенко, правительство внимательно отслеживает развитие событий и ежечасно контролирует ситуацию.

«Все принятые меры действуют до 1 апреля. Если будет необходимость после 1 апреля их усилить или продолжить в текущем режиме, это будет сделано. Ненужных тревог на этот счет не должно быть», — подчеркнула спикер.

Также на заседании Матвиенко сообщила, что сенаторам запрещено выезжать за границу, зарубежные визиты российских делегаций Совфеда и иностранных делегаций в РФ приостановлены. Подготовка к Ливадийскому форуму отменена.

Кроме того, сенатор предложила запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам. Глава Минпромторга Денис Мантуров проинформировал, что в России ежедневно производится 1,5 млн медицинских масок, предприятия переведены на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.

Матвиенко заверила, что власти исполнят все социальные обязательства, несмотря на ситуацию. Об этом же заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии «Известиям».

По данным на 14 марта, в РФ коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росавиация оповестила авиакомпании об ограничении полетов в Европу
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020