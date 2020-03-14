В Италии от коронавируса умерли 250 человек за сутки

Число жертв коронавируса в Италии за минувшие сутки достигло 1266, в пятницу, 13 марта, умерли 250 человек.

Всего по состоянию на полночь субботы общее число инфицированных в стране достигло 17660 человек. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, ведущем статистику по заболеванию.

Ранее в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал центром пандемии коронавируса Европу, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Италии.

12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране — закрытии ресторанов, баров, магазинов, театров и т. д. Остались гарантированы лишь услуги общественного транспорта и ряд базовых вещей, включая работу банков, супермаркетов и аптек.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.