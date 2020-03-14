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За сутки в Китае от коронавируса умерли 13 человек

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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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За прошедшие сутки в Китае умерло от коронавируса 13 человек, заразились — 11 и вылечены и выписаны из больниц 1430 человек. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

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По информации комитета, в провинции Хубэй за 13 марта зафиксировано четыре новых случая заражения, все они в Ухане, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 13 (10 из них зафиксированы в Ухане) и в итоге составило 3075. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 52 943 человек.

12 марта официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о прохождении страной пика эпидемии коронавируса. Замедление распространения коронавируса стало возможным после нескольких недель жестких мер, введенных властями Китая для контроля за передвижением людей и дорожным движением.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ждет роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

Всего в Китае заразилось 80 815 человек, умерло 3177.

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