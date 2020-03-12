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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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Фото: strana.ua
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Националисты напали на советника главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо во время презентации «Национальной платформы примирения и единства» в Донбассе. Об этом 12 марта сообщило издание «Страна.ua».

Инцидент произошел через полчаса после начала мероприятия. Один из националистов начал оскорблять Сивохо и назвал его предателем. После нескольких минут конфликта радикалы обступили организатора конференции, выталкивая его к выходу. В результате чего Сивохо упал. Потом он поднялся и беспрепятственно покинул здание.

В описании «платформы» говорится, что ее задача — объединение правительственных инициатив и общественного сектора для разработки государственных политик. Она сосредоточена на построении диалога между мирными людьми на Украине, в том числе на неподконтрольных территориях.

Ранее, 5 марта, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Макс Бужанский сообщил о том, что на него напали около 40 членов радикального батальона «Азов».

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