Ветераны «Азова» напали на депутата рады в Киеве

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Макс Бужанский сообщил о том, что на него напали около 40 членов радикального батальона «Азов».

5 марта в своем Telegram-канале Бужанский сообщил, что националисты поджидали его из-за выпуска программы «Народ против», в которой принял участие политик.

«Толпа персонажей, человек 35–40 с битами, представившихся ветеранами «Азова», прибывшая на автомобилях… с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», — написал Бужанский.

Депутат отметил, что не впечатлен нападением, и указал, что костюмов у него больше, чем яиц у всех нападавших.

«Переживаю, не испугались ли ребята», — добавил он.

Как пишет издание «Страна.ua», члены «Азова» нередко толпой нападают на людей. Этот батальон известен многочисленными убийствами и преступлениями в том числе на территории Донбасса. В России против радикалов возбуждено несколько уголовных дел.

В декабре стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко.