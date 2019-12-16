СБУ инсценировала избиение депутата Верховной рады

Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко. Ранее сообщалось, что 15 декабря двое неизвестных в балаклавах избили народного избранника в городе Сумы.

Как говорится на сайте украинского ведомства, сотрудники спецслужбы получили информацию о том, что на депутата готовится нападение, которое связано с его общественной и государственной деятельностью.

Чтобы получить максимально объективную и полную доказательную базу обо всех участниках покушения, депутат специально разместил информацию в социальных сетях о том, что на него напали двое молодых людей, отмечается в сообщении.

Такой подход, указали в пресс-службе ведомства, позволил сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия исполнителей и организаторов. На данный момент решается вопрос о предъявлении подозрения организаторам преступления.

По аналогичному сценарию СБУ действовала и раньше. 29 мая 2018 года власти Украины сообщили, что в результате покушения был убит журналист Аркадий Бабченко. Уже 30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге в Киеве заявил, что Бабченко, которого якобы застрелили на лестничной клетке своего дома, выжил. По его словам, инсценировка убийства журналиста была частью спланированной операции для предотвращения покушения на него. Позже на пресс-конференции Грицака появился и сам Бабченко, который извинился перед родственниками и друзьями за пережитый ими стресс.

Позже Комитет защиты журналистов потребовал от украинских властей объяснить, что заставило их инсценировать убийство журналиста.