На Украине неизвестный избил депутата металлическим кнутом

В центральную больницу украинского города Нововолынск Волынской области обратился депутат местного горсовета. Он рассказал, что неизвестный ударил его металлическим кнутом. Об этом сообщается на сайте полиции области в понедельник, 16 декабря.

Инцидент произошел днем на улице Кобзыря. В результате конфликта мужчина, вооруженный металлическим прутом, напал на парламентария.

«На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и руководство Нововолинского отделение полиции. Пострадавший находится на обследовании в больнице», — сказано в сообщении.

Следователи квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально предназначенного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

14 декабря сообщалось, что депутата одного из советов Волынской области заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы. По данным ведомства, еще в августе политик проник в дом соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил развратные действия в отношении девочки. При этом депутат применил силу.