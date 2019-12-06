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В раде посчитали шуткой слова Зеленского о смене депутатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает шуткой слова президента страны Владимира Зеленского о том, что пора менять депутатов парламента. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время» в пятницу, 6 декабря.

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«Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича [Зеленского]. Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить», — заявил Разумков.

Кроме того, он ответил на вопрос, продержится ли рада девятого созыва еще пять лет.

«Не нужно верить или не верить. Нужно работать так, как будто — в хорошем смысле — это последний день твоей работы», — уверен спикер.

20 ноября Зеленский отметил, что депутатов Верховной рады пора менять. Фраза прозвучала в разговоре с одной из участниц форума «Украина растет вместе со мной».

10 ноября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предрек досрочный роспуск рады. По мнению парламентария, вероятность развития такого сценария достигает 75%.

29 августа, в первый рабочий день парламента, Зеленский уже предлагал сократить число депутатов рады на треть. У парламента есть год на то, чтобы доказать свою эффективность, по мнению украинского лидера.

Внеочередные выборы депутатов Верховной рады состоялись на Украине 21 июля. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала на них 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

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