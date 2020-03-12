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НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Brian Spurlock
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Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков коронавируса, сообщает пресс-служба НБА в своем Twitter.

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«Тесты игрока «Юты Джаз» на коронавирус дали положительный результат. Результат теста стал известен незадолго до матча «Юты Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер», — говорится в сообщении.

Предположительно, речь идет о центровом «Юты» Руди Гобере, сообщает ТАСС. Он не присутствовал с командой на матче. Официального подтверждения от клуба не поступало.

Игра между командами была отменена. «Руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат после завершения игр, намеченных на среду. Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса», — сказано в заявлении.

Из-за угрозы распространения коронавируса по всему миру массово отменяют спортивные мероприятия. Так, в Канаде 11 марта отменили чемпионат мира по фигурному катанию, а ранее чемпионат мира по женскому хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.

Из-за коронавируса матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, а в Италии Серия А остановлена на месяц.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

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