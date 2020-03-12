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Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменили из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ISU в среду, 11 марта.

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Соревнования должны были пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта.

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и ISU полностью уважают решение, принятое сегодня, говорится в сообщении. «Как и власти, Skate Canada и ISU беспокоятся о здоровье и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей», — отмечается в заявлении ISU.

В союзе не исключили, что в ближайшее время может быть определена новая дата проведения чемпионата мира, отметив, что турнир, если его перенесут, пройдет не раньше октября 2020 года.

В женском одиночном катании в составе сборной России должны были выступить победительница финала Гран-при и чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер финала Гран-при и чемпионата Европы Анна Щербакова и бронзовый призер финала Гран-при и чемпионата Европы Александра Трусова; в мужском одиночном катании - Дмитрий Алиев и Артур Даниелян; в соревнованиях спортивных пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин; в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Ранее в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

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