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Режим ЧС введен в Вашингтоне из-за COVID-19

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Фото: REUTERS/Karen Ducey
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Режим чрезвычайной ситуации введен в столичном округе Колумбия из-за опасений распространения коронавируса. С таким заявлением на пресс-конференции выступила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

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«Я объявляю одновременно режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Вашингтоне, округе Колумбия», — приводит ее слова ТАСС.

Это позволит, по мнению мэра, проводить больше мероприятий для борьбы с коронавирусом, а также их финансирования.

Боузер сообщила, что количество заразившихся в Вашингтоне достигло 10 человек. При этом наблюдается передача вируса от человека к человеку на территории столицы.

Одной из предлагаемых мер станет, в частности, отмена или перенос всех не представляющих особой важности массовых мероприятий, на которых ожидается присутствие более 1 тыс. человек. Эти рекомендации будут действовать по 31 марта.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Reuters. Введение чрезвычайного режима даст американскому лидеру возможность использовать федеральные средства для борьбы с вирусом, которые иначе можно задействовать только путем запроса через конгресс.

Число заразившихся новым коронавирусом в США достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

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