Прямой эфир

В Нью-Йорке госпитализировали осужденного на 23 года Харви Вайнштейна

0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спустя несколько часов после приговора голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера. 11 марта Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера.

Города грехов: справедлив ли приговор Харви Вайнштейну
По решению Нью-Йоркского суда киномагнат уже получил 23 года тюрьмы, но его ждет еще и разбирательство в Лос-Анджелесе

Продюсера из тюрьмы отправили в госпиталь Bellevue на Манхэттене, скорее всего, ночь он проведет в больнице.

В начале марта он перенес операцию на сердце. Вайнштейн начал жаловаться на боли в груди после суда 25 февраля. Его отвезли в больницу и прооперировали, вставив стент для восстановления кровообращения.

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Адвокат Вайнштейна уже заявил, что его команда планирует подать апелляцию на приговор.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте.

В конце февраля присяжные признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании.

Однако по более серьезному обвинению — в хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) — вина продюсера не была доказана. В противном случае ему могло бы грозить пожизненное заключение.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
Голливудский адвокат объяснила причину жесткого приговора Вайнштейну

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020