Голливудский адвокат объяснила причину жесткого приговора Вайнштейну

Один из ведущих адвокатов Голливуда Бианка Гудлоу (участвовала в юридическом сопровождении более чем 250-ти фильмов, в том числе «Однажды в Голливуде». — Ред.) объяснила «Известиям», почему киномагнату Харви Вайнштейну вынесли столь жесткий приговор. Его приговорили к 23 годам тюрьмы.

По словам юриста, это было уголовное преследование, то есть против Вайнштейна выступало государство (город Нью-Йорк. — Ред.) в лице прокурора на основании обвинений, выдвинутыми частными лицами. И поэтому женщины выступали на суде свидетелями, а не обвинителями.

«Задача суда заключалась в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт сексуального насилия. Для такого случая действует правило «beyond a reasonable doubt». То есть обвиняемый считается виновным, если нет весомых причин считать его невиновным», — пояснила Гудлоу.

Было множество случаев, которые по каким-то причинам не были представлены в суде, но известны обществу и жюри. Всего против Вайнштейна было выдвинуто 80 обвинений.

«Если бы у обвиняемого была в целом хорошая репутация в обществе, как пытались продемонстрировать его адвокаты, представляя суду «личную характеристику» Вайнштейна, приговор мог бы быть мягче», — отметила юрист.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

24 февраля Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии над бывшим ассистентом продюсера «Проекта подиум» Мириам Хали и в изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн. По двум более серьезным пунктам обвинения он был оправдан. После заседания Вайнштейн пожаловался на боли в груди. 7 марта стало известно, что он перенес операцию на сердце.

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Адвокат Вайнштейна уже заявил, что его команда планирует подать апелляцию на приговор.

Для Вайнштейна, скорее всего, это дело не станет последним. Ему всё еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в течение двух дней в 2013 году. Калифорнийские прокуроры расследуют еще несколько других дел.