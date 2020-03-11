Спортивно-развлекательный комплекс планируют построить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Гребном канале планируют возвести новый внесезонный спортивно-развлекательный комплекс. Соответствующая информация следует из каталога проектов корпорации развития Нижегородской области.

Исходя из приведенных данных в новый комплекс войдут аквапарк, парк аттракционов и горнолыжный комплекс. По предварительным расчетам стоимость реализации проекта оценивается в 2,8 млрд рублей, срок окупаемости — в 11–13 лет, пишет ИА «НьюсНН».

4 марта сообщалось, что в Нижнем Новгороде заканчивают возводить трамплин К-60. К настоящему моменту объект имеет высокую степень готовности. Поставка оборудования завершилась 28 февраля, оно прошло сертификацию.