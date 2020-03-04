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Трамплин К-60 в Нижнем Новгороде достроят раньше срока

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В Нижнем Новгороде заканчивают возводить трамплин К-60. К настоящему моменту объект имеет высокую степень готовности. Поставка оборудования завершилась 28 февраля, оно прошло сертификацию.

Как уточнили ИА «НьюсНН» в региональном министерстве строительства, трамплин будет готов раньше обозначенного в контракте срока. Еще в декабре 2019 года его готовность оценивали на 90%.

Контракт на строительство трамплина был заключен между компаниями «Нижегородстройзаказчик» и «Нижегородстройпроект» в ноябре 2018 года. Стоимость строительства оценивалась в 193,1 млн рублей. В контракте указан срок сдачи — до 20 апреля 2020 года.

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