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На проект реставрации части нижегородского кремля направят 31,3 млн рублей

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В Нижнем Новгороде планируют реставрировать часть кремля на участке между Георгиевской и Коромысловой башнями. На разработку проектной документации готовы направить 31,33 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен подготовить проект в течение одного года с момента заключения контракта. К этому времени документы также должны пройти госэкспертизу. При этом на сайте закупок отмечается, что исполнитель по согласованию с заказчиком имеет право досрочно выполнить работы, пишет ИА «НьюсНН».

Средства на проектирование будут выделены из регионального бюджета. Максимальная стоимость контракта составит 31,33 млн рублей. Исполнителя планируют определить 27 апреля.

Ранее в феврале сообщалось, что в Нижнем Новгороде реконструируют набережную реки Оки от Молитовского моста до Канавинского моста. На эти цели планируют привлечь средства из федерального бюджета.

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