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ЕС учредит инвестиционный фонд для борьбы с коронавирусом объемом в €25 млрд

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, 10 марта, что лидеры стран-членов Евросоюза решили учредить инвестиционный фонд объемом в €25 млрд для борьбы коронавирусом COVID-19.

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При этом, по ее словам, €7,5 млрд будут выделены сразу, передает ТАСС.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС договорились сделать все необходимое и действовать быстро, чтобы противостоять распространению коронавируса и бороться с его последствиями.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

8 марта стало известно, что на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом вышла Италия. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

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