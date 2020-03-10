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Президент Бразилии усомнился в масштабах распространения коронавируса

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Фото: Global Look Press/Nayra Halm
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Масштабы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 в мире — в большей степени выдумка. Об этом во вторник, 10 марта, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару во время выступления на конференции в Майами.

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«Очевидно, что проблема есть, небольшая. Как мне представляется, вся эта история с коронавирусом — в большей степени выдумка. Всё совсем не так, как разносят по миру СМИ», — цитирует его портал G1.

Издание отмечает, что, по данным на понедельник, 9 марта, министерство здравоохранения Бразилии подтвердило 25 случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных смертей от этой инфекции в стране нет.

Ранее в этот день сообщалось, что штаб-квартира ООН в Нью-Йорке ограничит проведение экскурсий и доступ туристов с 20:00 10 марта из-за коронавируса. Уточнялось, что посетителям, не являющимся сотрудниками организации, необходимо будет оформлять пропуск заранее, а проходить в здание им можно будет только в сопровождении сотрудника. Все экскурсии в штаб-квартиру также временно отменяются.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор России усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

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