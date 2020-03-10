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Штат Нью-Йорк создал карантинную зону вокруг города из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Власти американского штата Нью-Йорк создали специальную карантинную зону вокруг города Нью-Рошелл, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. Об этом сообщила газета The New York Times во вторник, 10 марта.

Отмечается, что «зона сдерживания» вокруг Нью-Рошелл радиусом порядка 1,6 км станет первой подобной зоной в США. Центром этой зоны стала местная синагога. Многие ее прихожане заразились коронавирусом. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо пояснил, что в результате Нью-Рошелл стал эпицентром распространения болезни в регионе.

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По его словам, Национальная гвардия Соединенных Штатов проведет очистку местных школ и доставит еду всем жителям города. Куомо подчеркнул, что все крупные общественные центры, дома для молитв и др. будут закрыты на две недели, начиная с четверга, 12 марта.

В то же время все магазины Нью-Рошелла продолжат работать, а гражданам города будет разрешено ездить.

Ранее 10 марта стало известно, что пять американских конгрессменов, которых отправили на карантин, не показали признаков коронавируса. Члены палаты представителей Конгресса контактировали изолировали себя на две недели после контакта с зараженным человеком на конференции в Мэриленде.

По состоянию на 10 марта, в США зарегистрировано 709 случаев заболевания COVID-2019, 22 человека умерли.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс., скончались более 3800, выздоровели более 62 тыс. человек.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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