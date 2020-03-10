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Шестой пациент скончался в Британии от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Alex Lentati/Keystone Press Agency
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Шестой случай летального исхода от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-2019, зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщил главный санитарный врач Англии Крис Уитти 10 марта.

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«С сожалением вынужден подтвердить, что шестой пациент в Англии с положительным тестом на COVID-19 скончался», — приводит его слова Twitter-аккаунт британского минздрава.

Известно, что пациент был старше 80 лет. Предположительно, он заразился коронавирусом на территории Великобритании. Власти устанавливают круг лиц, которые контактировали с умершим.

По состоянию на 10 марта вирусом SARS-CoV-2 в Великобритании инфицированы 373 человека.

Ранее Уитти предупредил сограждан о высокой вероятности заразиться коронавирусом и заявил о неэффективности медицинских масок в борьбе с заболеванием. Британский премьер Борис Джонсон рекомендовал гражданам «мыть руки с мылом столько же времени, сколько у вас займет дважды пропеть песню «С днем рождения тебя».

На фоне распространения заболевания британские власти допустили введение войск на улицы, которые будут следить за общественным порядком и не допускать паники среди населения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы белее чем в 100 странах.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.

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