Великобритания ждет объяснений от России о внесении в список опасных стран по COVID-19

Министерство иностранных дел Великобритании ждет разъяснений от российских властей о намерении включить Британию в перечень стран, по прибытии из которых люди должны находиться в самоизоляции на дому в течение 14 дней.

«Великобритания конкретно не названа, но были сообщения СМИ со ссылкой на официальные источники, утверждающие, что Британия включена или будет включена. Мы в срочном порядке ищем разъяснений у властей», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 7 марта.

Кроме того, по прибытии в Москву из Британии пассажиров могут попросить подписать документ о согласии на самоизоляцию.

«В небольшом числе случаев иностранные посетители помещаются в принудительный карантин, если выясняется, что они не соглашаются на это требование», — подчеркивают в МИДе.

5 марта глава города Сергей Собянин подписал указ, который ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. В частности, в нем сказано, что гражданам, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, предписано информировать власти о своем возвращении по горячей телефонной линии.

Кроме того, людям, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали соблюдать те же меры, а также обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию — не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест.

В этот же день в Великобритании была зафиксирована первая смерть от коронавируса.