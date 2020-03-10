Стоимость нефти Brent достигла $38 за баррель

В ходе торгов 10 марта на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года торговалась на уровне $38,22 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник.

По состоянию на 15:03 мск нефть Brent отыграла более $3,5 по сравнению с уровнем, на котором находились цены на нефть при закрытии предыдущих торгов, передает ТАСС. Отмечается, что нефть марки WTI возросла на 11,2% ($34,6 за баррель).

Ранее в этот день министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что стоимость нефти не отразится на розничных ценах на бензин. Он подчеркнул, что принятые российскими властями в 2018 году регуляторные меры по стабилизации внутреннего топливного рынка эффективно работают до сих пор.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран – участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.