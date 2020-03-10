Трамп назвал виновных в падении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп назвал виновных в рекордном падение мировых цен на нефть. По его мнению, ответственность за это несут Россия, Саудовская Аравия и СМИ.

«Саудовская Авария и Россия спорят по поводу цены и добычи нефти. Это, а также фейк ньюс, стало причиной обрушения рынков», — написал американский президент в Twitter.

При этом глава белого дома увидел и положительные моменты в ситуации. «Хорошо для потребителей, цены на топливо снижаются», — поделился Трамп.

Ранее 9 марта источник в ОПЕК рассказал журналистам, что Саудовская Аравия по-прежнему считает Россию важным партнером на рынке нефти и не намерена вести ценовую войну.

Источник подчеркнул, что механизм ОПЕК+ жив и может функционировать. За обвал мировых цен на нефть ответственность несут все участники соглашения, добавил он.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего сделка распалась. Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. Таким образом, с 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

После переговоров СМИ сообщили о планах Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В такой ситуации цены на сырье могут упасть до $20 за баррель. Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению.