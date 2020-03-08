СМИ раскрыли детали убийства подростка в квартире судьи в Санкт-Петербурге

Телеканал РЕН ТВ раскрыл подробности убийства подростка Владислава Б. в квартире судьи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в воскресенье, 8 марта.

Инцидент произошел ранее, в субботу, 7 марта. По информации журналистов, трое подростков отмечали день рождения и смотрели хоккей в квартире на улице Ижорского Батальона. Около 21:00 сын хозяина квартиры — Артем С. — достал ружье отца и выстрелил в одного из своих друзей. По предварительной информации, выстрел был совершен в рот. Подросток погиб на месте.

После выстрела нападавший вытащил тело на лестничную клетку и сбежал. В лифте остались следы крови, которые пытались смыть.

В это время третий друг позвонил своему отцу и рассказал о произошедшем. Тот приехал на место и вызвал полицию. Правоохранители не стали вскрывать дверь квартиры сразу, а дождались главу регионального управления СК Александра Клауса. Позднее на место происшествия приехали хозяин квартиры — судья Виталий Саяпин и его 20-летняя дочь. Сын судьи, подозреваемый в убийстве, сейчас находится в розыске.

Ранее 8 марта учителя подростков рассказали об их взаимоотношениях. По их версии, произошел несчастный случай. Ребята учились в одном классе, который педагоги назвали дружным.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото подозреваемого подростка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».