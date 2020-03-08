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Стали известны подробности об отношениях убитого школьника и сына судьи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Учителя Владислава Б., найденного застреленным в подъезде дома в Санкт-Петербурге, и Артема С., подозреваемого в его убийстве, рассказали об отношениях школьников.

Выяснилось, что ребята учились в одном классе. Тело Влада обнаружили 7 марта возле квартиры судьи, чьим сыном является Артем.

Учителя школьников уверены, что произошел несчастный случай.

«Дружный класс, хорошие ребята. <…> Хорошая семья», — цитирует педагогов Пятый канал.

Ранее родственники погибшего мальчика сообщили, что он отправился на день рождения. По данным СМИ, Влад вместе с одноклассниками присутствовал на празднике дома у Артема.

В настоящее время полиция ведет розыск сына судьи. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото подростка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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