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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве школьника в Петербурге

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Фото: соцсети
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото 14-летнего Артема С., подозреваемого в убийстве сверстника Владислава Б.

Отмечается, что Артем является сыном судьи Третьего кассационного суда.

Вечером 7 марта возле квартиры судьи на улице Ижорского Батальона в Колпино был обнаружен мертвым 14-летний Влад. Ребенка с огнестрельным ранением головы обнаружили соседи.

Как рассказали родственники погибшего, мальчик отправился на день рождения к друзьям. По предварительным данным, убийство было совершено около 21:00. В квартире судьи находилась компания подростков, в том числе и его сын Артем.

Закрытую квартиру после обнаружения тела Владислава силовики взяли штурмом, однако там никого не оказалось. Хотя очевидцы сообщают, что в квартире была некая девочка.

В настоящее время ведутся поиска Артема. Возбуждено уголовное дело.

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