Родственники застреленного в Петербурге школьника рассказали о нем
Родственники 14-летнего Владислава Б., найденного мертвым возле квартиры судьи в Петербурге, рассказали подробности о нем.
По словам близких, 7 марта мальчик собирался с друзьями на день рождения. Вероятно, праздник и закончился трагически.
«Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие», — рассказала родственница Пятому каналу.
Тело подростка с огнестрельным ранением головы было найдено вечером в субботу на лестничной клетке дома на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Петербурга.
Предположительно, в ребенка стреляли из охотничьего ружья.
Изначально СМИ сообщили, что подозреваемый в убийстве закрылся в квартире судьи Третьего кассационного суда, однако в ходе штурма выяснилось, что там никого нет.
Дядя Владислава отмечает, что школьник, вероятно, был знаком с сыном судьи.
«Раз они там были на дне рождения, значит, были знакомы: одноклассники, друзья», — отметил он.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски злоумышленника ведутся.