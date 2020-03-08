Родственники застреленного в Петербурге школьника рассказали о нем

Родственники 14-летнего Владислава Б., найденного мертвым возле квартиры судьи в Петербурге, рассказали подробности о нем.

По словам близких, 7 марта мальчик собирался с друзьями на день рождения. Вероятно, праздник и закончился трагически.

«Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие», — рассказала родственница Пятому каналу.

Тело подростка с огнестрельным ранением головы было найдено вечером в субботу на лестничной клетке дома на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Петербурга.

Предположительно, в ребенка стреляли из охотничьего ружья.

Изначально СМИ сообщили, что подозреваемый в убийстве закрылся в квартире судьи Третьего кассационного суда, однако в ходе штурма выяснилось, что там никого нет.

Дядя Владислава отмечает, что школьник, вероятно, был знаком с сыном судьи.

«Раз они там были на дне рождения, значит, были знакомы: одноклассники, друзья», — отметил он.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски злоумышленника ведутся.