В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани. Об этом 3 марта сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

Подросток позвонил в службу «112» и сказал, что готов перестрелять всех. По словам Пржездомского, у него не было авторитета среди одноклассников, а также он не успевал по иностранному языку. В настоящий момент он находится на домашнем обучении. За ним установлен контроль.

«Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступления — нож. На любой вопрос у него был ответ один: «Мне всё равно», — приводит его слова ТАСС.

Также Пржездомский рассказал о студентке первого курса одного из колледжей, которая изучала «азбуку домашнего террориста». По его словам, девушка рассматривала возможность зарезать своих однокурсников из-за нереализованного самолюбия и желания совершить поступок, на который другие обратят внимание. Сейчас она также находится на домашнем обучении.

26 февраля в ФСБ сообщили, что в Саратове была пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение. Задержаны были двое несовершеннолетних 2005 года рождения. Отмечается, что они состояли в интернет-сообществах, в которых пропагандировалась идеология массового убийства.

В этот же день на официальном сайте управления СК РФ по Саратовской области появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 14- и 15-летнего юношей о приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).