Прямой эфир
Сюжет:

В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

0
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express. Сотрудник местного управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что оно использовалось как карантинное помещение для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

Официального подтверждения информации о предназначении отеля ни от одного ведомства нет, передает «РИА Новости».

Обрушение, причины которого пока не выяснены, произошло примерно в 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами оказались около 70 человек, 28 уже спасены.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее 7 марта стало известно, что число смертей от коронавируса в Китае достигло 3070.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным число заболевших коронавирусом в мире почти достигло 102 тыс. человек. Умер 3501 человек, выздоровели 57 700.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Седьмой человек с Diamond Princess умер в Японии
Глава Липецкой области призвал жителей не поддаваться панике из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020