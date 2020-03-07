В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express. Сотрудник местного управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что оно использовалось как карантинное помещение для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Официального подтверждения информации о предназначении отеля ни от одного ведомства нет, передает «РИА Новости».

Обрушение, причины которого пока не выяснены, произошло примерно в 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами оказались около 70 человек, 28 уже спасены.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее 7 марта стало известно, что число смертей от коронавируса в Китае достигло 3070.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным число заболевших коронавирусом в мире почти достигло 102 тыс. человек. Умер 3501 человек, выздоровели 57 700.