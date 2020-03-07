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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3070

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Фото: TASS/Zuma
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Количество жертв нового типа коронавируса SARS-CoV-2 в материковом Китае увеличилось до 3070, всего заразившихся в стране 80 651 человек. Об этом 7 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госкомитет по здравоохранению КНР.

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Таким образом за последние сутки в стране умерли от инфекции 28 человек. Вылечились от болезни за все время более 55 тыс. жителей.

Коронавирус

6 марта российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил о сокращении ряд рейсов в города Китая, Южной Кореи, Вьетнама и Италии. Кроме того, в «Роскосмосе» ввели ограничения на командировки из-за коронавируса.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах.

В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.

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