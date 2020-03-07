Депутат парламента Ирана скончалась от коронавируса

Депутат парламента Ирана нового созыва Фатима Рахбар скончалась от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Tasnim в субботу, 7 марта.

Рахбар была избрана в парламент Ирана одиннадцатого созыва, до этого являлась депутатом седьмого, восьмого и девятого созывов.

6 марта в Иране был зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за пределами Китая, число инфицированных достигло 4747.

5 марта от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет скончался иранский дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам.

3 марта сообщалось, что коронавирус лабораторно подтвержден у 23 депутатов парламента Ирана.

2 марта коронавирус стал причиной смерти члена Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммада Мирмохаммади.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря в китайском городе. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 102 тыс. человек, умерли от инфекции — 3501, выздоровели — 57 700.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.