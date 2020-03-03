Коронавирус подтвержден у 23 депутатов иранского парламента

Новый коронавирус COVID-19 лабораторно подтвержден у 23 депутатов парламента Ирана. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил вице-спикер законодательного органа Абольреза Месри.

По его словам, «встречи парламентариев с народом временно отменяются», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Yjc.

«Мы рекомендуем членам Меджлиса пока прервать общение с людьми, чтобы не навредить им», — объяснил он.

По данным «Газеты.ру», в иранской республике от вируса скончались 66 человек. О первых случаях инфицирования стало известно 19 февраля. Ранее во вторник Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с COVID-19.

Как отметил посол Ирана в России Казем Джалали. Иран приветствует гуманитарную помощь «со стороны всех стран, в том числе наших единомышленников».

Распространение новой инфекции началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По состоянию на 3 марта всего заболевших — 91 333, погибли 3 120 человек, вылечились 48 275.