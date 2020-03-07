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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

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Фото: TASS/Zuma/Ting Shen
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Посольство России в Вашингтоне призвало Киев обратить внимание на рекламу ФБР с Владимиром Высоцким.

Ранее американское Федеральное бюро расследование разместило в Facebook рекламу для завлечения информаторов. Пост был на русском языке и представлял собой изображение Владимира Высоцкого в роли капитана УгРо Глеба Жиглова из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Подпись гласила: «Мы тоже любим Высоцкого, нам есть о чем поговорить».

«Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала «Место встречи изменить нельзя», — написали российский дипломаты в Twitter.

Власти Украины в течение нескольких последних лет запрещают советские и российские книги, фильмы и т.д. Кроме того, запрещено всё, что прославляет или популяризирует советские и российские правоохранительные органы или вооруженные силы.

6 марта сын Владимира Высоцкого российский режиссер Никита Высоцкий заявил о планах обратиться к юристам из-за того, что ФБР незаконно использует образ его отца.

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