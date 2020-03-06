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ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.

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В рекламе использован кадр из телефильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Подпись гласит: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Рядом размещен логотип ФБР.

При нажатии на пост осуществляется переход на сайт отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском просят поделиться какой-нибудь важной для США информацией, пишет «РИА Новости».

Сотрудники ФБР уверяют, что никто поделиться данными можно в доверительной обстановке при полной конфиденциальности.

Еще в октябре прошлого года CNN сообщал, что ФБР занимается в Facebook вербовкой россиян, проживающих в США.

Публикации появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей и гласят примерно «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!».

Несколькими месяцами ранее ЦРУ открыло вакансии для русскоговорящих. Объявление о работе было опубликовано также на русском языке и с орфографическими ошибками.

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