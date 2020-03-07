Сын Высоцкого обратился к юристам после объявления ФБР с фото его отца

Актер и режиссер Никита Высоцкий считает незаконным использование Федеральным бюро расследований (ФБР) США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого, в рекламном объявлении. Об этом он заявил 6 марта в беседе с RT.

«Безусловно, что-то надо будет сделать. Я поговорю с юристами (и уже с некоторыми поговорил), и с братом со своим, и с представителями Марины Влади. Это сделано без нашего согласия и в этом смысле незаконно», — отметил Высоцкий.

По его словам, судиться с Соединенными Штатами и ФБР достаточно сложно и дорого, однако «отреагировать надо». Никита Высоцкий подчеркнул, что образ его отца важен миллионам людей и «не должен быть чем-то, что на дороге валяется».

Накануне ФБР решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого. В рекламе использован кадр из телефильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Подпись гласит: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».