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Режиссер Бальчев анонсировал второй фильм о неизвестной жизни Высоцкого

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Российский режиссер Анатолий Бальчев работает над вторым документальным фильмом о жизни поэта и актера Владимира Высоцкого, сообщает 2 декабря ТАСС.

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Об этом кинематографист заявил агентству на лондонской премьере первого фильма о барде «Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь».

«Работа над второй частью идет, мы говорим с людьми, встречавшимися с Высоцким за границей, собираем материалы», — заявил режиссер, добавив, что на данный момент готово «процентов 60–70 материала».

По словам Бальчева, как и в «Одесской тетради», во второй части речь пойдет о малоизвестных или совсем неизвестных эпизодах из жизни барда, а также об отклике, который его творчество находило за пределами Советского Союза.

Фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь» повествует о работе артиста на Одесской киностудии и его несостоявшихся режиссерских проектах. В картину вошли недоступные ранее кадры и интервью, воспоминания друзей и близких.

13 ноября вдова Высоцкого Марина Влади рассказала, что передала в Российский государственный архив литературы и искусства рукописи и фото артиста, которые станут доступны после ее смерти.

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