СБ ООН не принял заявление в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии

Совет безопасности ООН не принял заявление в поддержку договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, одна из стран заблокировала его, заявил в пятницу, 6 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Члены СБ приняли их (договоренности — Ред.) к сведению и в разной степени поддержали. Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно», — приводит его слова ТАСС.

Постпред не стал уточнять, о какой именно делегации идет речь, однако дипломаты, принимавшие участие во встрече, пояснили агентству, что с отказом поддержать заявление выступили представители США.

Небензя также указал, что в целом соглашения соблюдаются.

«В целом прекращение огня в Идлибе выполняется. Да, были периодические обстрелы, мы надеемся, что их удастся прекратить», — пояснил он.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты двух стран три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М-5.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Армия Сирии при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит».